اليوم السابع
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السعودية والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما تجاه شعب السودان وتدعوان لوقف إطلاق النار

الأحد، 04 يونيو 2023 03:12 م
السعودية والولايات المتحدة تؤكدان التزامهما تجاه شعب السودان وتدعوان لوقف إطلاق النار وزير الخارجية الأمريكى
إيمان حنا

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أصدر كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، بيانا مشتركا أكدا فيه على التزامهما بمساعدة الشعب السودانى حتى تعود بلاده لاستقرارها وإنهاء الصراع .

ودعا البيان كلا من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع إلى إجراء اتفاق جديد على وقف إطلاقالنار بالأراضى السودانية .

وجاء فى نص البيان، وفق وزارة الخارجية السعودية ، أن وفدي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع لا يزالا موجودين في مدينة جدة، رغم تعليق المحادثات وانتهاء وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام ( 3 / يونيو الجاري). وفق بيان للخارجية السعودية.

وأكد كل من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية حرصهما على استمرار المحادثات مع وفدي التفاوض، حيث تركزت المحادثات على سبل تسهيل المساعدات الإنسانية والتوصل إلى اتفاق بشأن خطوات على المدى القريب ينبغي على الطرفين اتخاذها قبل استئناف محادثات جدة.

وأضاف البيان أن الميسرين على استعداد لاستئناف المحادثات الرسمية، ويذكران الطرفين بأنه يجب عليهما تنفيذ التزاماتهما بموجب إعلان جدة (11 مايو) للالتزام بحماية المدنيين في السودان.

وأكدت الدولتان تمسكهما بالتزامهما تجاه شعب السودانن، داعية طرفي الصراع إلى اتفاق على وقف إطلاق نار جديد، وتنفيذه بشكلٍ فعال بهدف بناء وقف دائم للعمليات العسكرية.

 

 


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اخبار السودان



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