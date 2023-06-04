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السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أشقاء متهمين بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج

الأحد، 04 يونيو 2023 02:56 م
السجن المشدد 10 سنوات لـ3 أشقاء متهمين بالتنقيب عن الآثار فى سوهاج حبس - أرشيفية
سوهاج عمرو خلف

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قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ر.ف.ث"، وشقيقيه "ا.ف" و"ن.ف"، بالسجن المشدد 10 سنوات لكل منهم، لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار بدائرة مركز المنشأة.
 
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض، وعضوية المستشارين محمد يوسف الليثى، ووئام سامى نجيب، بأمانة سر سيد على بكر ووليد ملقى.
 
تعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة مركز المنشأة، عندما وردت معلومات لضباط المباحث، مفادها قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار في منزلهم. وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهمين وتم ضبط أدوات الحفر بحيازتهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة  بغرض التنقيب عن الآثار وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.
 

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