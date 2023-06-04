السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه على "مستريح الإسماعيلية"

الإسماعيلية- صبرى غانم

قضت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، اليوم الأحد، بالسجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف، علي مستريح الإسماعيلية ، الذي تمكن من جمع الملايين من الجنيهات من المواطنين، بحجة توظيفها، ثم فر هاربا قبل أن يتم إلقاء القبض عليه.

وتعود أحداث وتفاصيل الواقعة، إلى تعدد بلاغات المواطنين أمام الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، يتهمون أحد الاشخاص يدعي " محمد ع "، بأعمال النصب والاحتيال عليهم وتمكن من الاستيلاء على مبالغ طائلة من أموالهم وصلت إلى ملايين الجنيهات بحجة توظيفها، مقابل ارباح كبيرة ولم يفي بوعوده، وبعمل التحريات جاءت صحة المعلومات.

وبدأت عملية الضبط بمعلومات وصلت إلى الأجهزة الأمنية بتردده على محافظة الإسماعيلية، وإعادة إحياء نشاطه في جمع الأموال وتوظيفها فتم رصده بعد حصوله على عدة ملايين من الجنيهات من بعض المواطنين وفراره، ونجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية من القاء القبض علي المتهم والملقب بمستريح الإسماعيلية بعد اختفاء دام عدة سنوات غير فيها شخصيته واسمه إلى اسم جديد.