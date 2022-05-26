حبس مستريحة الإسماعيلية وزوجها 4 أيام بتهمة الاستيلاء على 4 ملايين جنيه

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية، حبس "مستريحة الإسماعيلية"، وزوجها، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بجمع 4 ملايين جنيه من المواطنين بزعم توظيفها مقابل أرباح والاستيلاء عليها.

وتمكن ضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة في مديرية أمن الإسماعيلية، بالتنسيق مع قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، من ضبط مستريحة جديدة، ممرضه بهيئة التأمين الصحي بالإسماعيلية، جمعت مبالغ مالية من المواطنين وايهامهم بتوظيفها مقابل الأرباح.

واوهمت "مستريحة الإسماعيلية" ضحاياها بقدرتها على تشغيل أموالهم في مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل منحهم أرباحًا شهرية، واستولت على أموالهم وفرت هاربة، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمة.

تلقى قسم شرطة ثانٍ الإسماعيلية، بمديرية أمن الإسماعيية، بلاغًا من 24 مواطن، معظمهم موظفين في التأمين الصحى بالإسماعيلية، بشأن قيام إحدى السيدات تعلم ممرضة وتدعي "توحيدة. ع .م. ح"، 37 عامًا، وزوجها "السيد. ع. ف . أ"، 42 عامًا، موظف بمحطة مياه أبو عطوة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالحصول على مبالغ مالية منهم تراوحت من 10 آلاف إلي 400 ألف جنيه، وجمعت أكثر من 4 ملايين جنيه لتوظيفها وتشغيلها فى مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل أرباح، إلا أنها لم توفى بوعدها في دفع المبالغ المالية.

تلقى اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من العميد إبراهيم سعودي، مأمور مركز شرطة قسم ثانٍ الإسماعيلية، يفيد بورود 24 بلاغ من مواطنين معظمهم موظفين في التأمين الصحى بالإسماعيلية، يفيد بقيام سيدة تدعى "توحيدة. ع .م. ح"، 37 عامًا، وزوجها "السيد. ع. ف . أ"، 42 عامًا، موظف بمحطة مياه أبو عطوة التابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالحصول على مبالغ مالية منهم تراوحت من 10 آلاف إلي 400 ألف جنيه، وجمعت أكثر من 4 ملايين جنيه لتوظيفها وتشغيلها فى مجال العقارات وتجارة الأجهزة الطبية، مقابل أرباح، إلا أنها لم توفى بوعدها في دفع المبالغ المالية، وعقب تقنين الإجراءات نجح المقدم حازم حسام، رئيس مباحث مركز شرطة ثان الإسماعيلية ومعاونيه، من ضبط المتهمة وزوجها، لاشتراكه في جمع الأموال وبمواجهتهم اعترفوا بالواقع، وتم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة، لمباشرة التحقيقات، والتي أصدرت حكمها بالحبس 4 أيام على ذمة التحقيقات.