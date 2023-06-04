السجن المشدد 6 سنوات لمتهمين بترويج الهيروين فى مدينة نصر

كتب أحمد حسني

قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبة متهمين بترويج مخدر الهيروين في مدينة نصر، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهما.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين صادق، وبحضور أحمد عادل وكيل النيابة، ومحمد طه أمين السر.

وكشف أمر الإحالة، أن المتهمين بدائرة قسم ثالث مدينة نصر، حازا وأحرزا بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (الهيروين)، وأوضح، أمر الإحالة أنه حال مرور معاون مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بدائرة القسم لتفقد الحالة الأمنية أبصر المتهمين يحملان جوهر الهيروين المخدر، وبضبطهما وتفتيشهما عثر مع الأول على عدد 8 لفافات بلاستيكية شفافة اللون وعثر مع الثاني على عدد 14 لفافة بلاستيكية شفافة اللون تحوى كلاً منهن جميعاً جوهر الهيروين المخدر.