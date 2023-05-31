السجن 3 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء بمعاقبة المتهم "ع.ا.م" بالسجن 3 سنوات لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه "ح.ا." والمجنى بدائرة مركز البلينا.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الفتاح الصغير وعضوية المستشارين محمود محمد عبد الحليم وسامر ذو الفقار بأمانة سر محمد فاروق هاشم.

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز البلينا عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجنى عليهما مفاده قيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج وأثبتت الأشعة حدوث عاهة مستديمة له، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة ووجهت إليه النيابة العامة تهمة إحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه بعد التعدى عليه بالضرب وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.