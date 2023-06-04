اليوم السابع
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الأحد، 04 يونيو 2023 04:00 م
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الدولة وعدت فأوفت.. سكان مثلث ماسبيرو يعودون لشقق على المفتاح (فيديو)

الأحد، 04 يونيو 2023 02:17 م
الدولة وعدت فأوفت.. سكان مثلث ماسبيرو يعودون لشقق على المفتاح (فيديو) مثلث ماسبيرو قبل وبعد التطوير
كتب سيد الخلفاوى

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رصد اليوم السابع عودة سكان مثلث ماسبيرو مرة أخرى إلى المنطقة بعد تطويرها، حيث حصل 898 أسرة على شقق كاملة التشطيب وعلى المفتاح، كوحدة بديلة لهم، ما يؤكد وفاء الدولة بوعودها.
 
جدير بالذكر أن مشروع الأبراج بمنطقة ماسبيرو، يتكون من دور بدروم ( جراج سفلى ) بمسطح 19220 م2، سعة 353 سيارة، ودور أرضي ( تجاري ) بمسطح 16970 م2، ودور أول ( جراج علوى ) بمسطح 15800 م2، سعة 280 سيارة، وبرجين للسكن البديل لمن وافق من سكان منطقة "مثلث ماسبيرو"، على خيار العودة إليها بعد تطويرها، ويتكون كل منهما من 18 دوراً سكنيا بإجمالى 468 وحدة سكنية بكل برج، وبرج ثالث بارتفاع 23 دوراً سكنيا بإجمالي 134 وحدة سكنية، وبرج رابع ( برج إدارى ) يتكون من بدروم + دور أرضى تجارى، و15 دورأ متكررا.
 
 
كما يضم المشروع، أبراج النيل ماسبيرو، وتحتوي على 3 أبراج سكنية، بارتفاع 30 دوراً، بها 774 وحدة سكنية بمساحات مختلفة، ومُنشأ معلق يعلو الأبراج بداية من الدور الـ26، ويربط بين الـ3 أبراج، وبه 8 وحدات سكنية، وفيلتان متميزتان، وترتكز الأبراج السكنية على قاعدة من دور أرضي وأول وثان تحتوي على أنشطة تجارية وإدارية وترفيهية، بجانب 3 أدوار بدروم، تحتوي على أماكن انتظار السيارات تسع 1272 سيارة وخدمات عامة للمباني، ومحطة كهرباء تخدم منطقة ماسبيرو بقدرة 80 ميجاوات، كما أنه يتم تنفيذ مشروع أبراج ماسبيرو، ويتكون من برجين ( برج فندقى وسكنى – برج إدارى)، وبدروم، ويُقام على مساحة 8419 م2.

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القاهرة

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