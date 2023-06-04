الداخلية تضبط مخدرات بقيمة 1.5 مليون جنيه فى الشرقية

تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن الشرقية أثناء المرور بالطريق الإقليمى بدائرة مركز شرطة بلبيس والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط أحد الأشخاص - مقيم بدائرة مركز شرطة دمنهور بمديرية أمن البحيرة.. حال استقلاله سيارة ملاكى، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 24 كيلو جرام - مبلغ مالى - هاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسيارة للترويج لتجارته غير المشروعة.
وقُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى مليون وخمسمائة ألف جنيه تقريباً، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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