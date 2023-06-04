الحفاظ على كل نقطة مياه ومواجهة تغيرات المناخ.. أبرز إنجازات "الرى"..إنفوجراف

مشروعات تنموية عديدة نفذتها الدولة فى قطاع الموارد المائية والرى، وبعد تولى الرئيس السيسى مسئولية البلاد كان شريان الحياة (نهر النيل) على رأس أولوياته، وكلف أجهزة الدولة لحماية النهر من مختلف أشكال التعديات، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المتعدين، حتى ناهزت حصيلة الإزالات 58 ألف حالة تعد بمساحة حوالى 8.4 مليون متر مربع.

حماية نهر النيل من مختلف أشكال التعديات وناهزت حصيلة الإزالات 58 ألف حالة تعد.



أبرز إنجازات الرى (1)

الاهتمام بملف ترشيد استهلاك المياه فكثفت وزارة الرى من جهودها لنشر الوعى بأهمية الترشيد

تأهيل المساقى واستخدام نظم الرى الحديث فى زمام 3.7 مليون فدان

تسجيل محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر فى موسوعة جينيس كأكبر محطة لمعالجة المياه على مستوى العالم

استخدام مشروعات مسارات نقل مياه الصرف الزراعى بغرب الدلتا لمحطة معالجة المياه بالحمام

تحسين نوعية مياه مصرف "كيتشنر" والوضع الصحى والبيئى لحوالى 2.4 مليون نسمة



أبرز إنجازات الرى (2)

تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من ممشى أهل مصر بطول 1188 مترًا

صيانة قناطر النيل وتعظيم الاستفادة من كل نقطة مياه وافتتاح قناطر أسيوط الجديدة

تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 9300 كيلو متر منها 4 آلاف كيلو متر بمراكز "حياة كريمة"

توفير 105 قطع من الأراضى لحياة كريمة لتنفيذ مشروعات نفع عام

مواجهة التغيرات المناخية وتنفيذ أعمال حماية للشواطئ بأطوال تصل إلى 210 كيلو مترات

تنمية الثروة السمكية بالبحيرات الشمالية من خلال تطوير بواغيز هذه البحيرات وتنميتها

أنشأت الوزارة ما يقرب من 1500 منشأ للحماية من أخطار السيول