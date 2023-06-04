جاء ذلك خلال استقبال رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية، عمر بلحاج، اليوم الأحد، لرئيس المحكمة الاتحادية العليا لجمهورية العراق، جاسم محمد عبود، الذى يقوم على رأس وفد رفيع المستوى بزيارة رسمية إلى الجزائر.



وبحسب بيان المحكمة الدستورية الجزائرية، أشاد الطرفان ب"عمق العلاقات التى تربط البلدين الشقيقين"، وأكدا على ضرورة توطيدها في شتى المجالات.