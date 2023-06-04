الأوقاف تطلق 3 حلقات للتحفيظ عن بعد دوليًّا.. 85 دارسا من مختلف دول العالم

كتب لؤى على

اعلنت وزارة الاوقاف انطلاق ( 3 ) حلقات "تحفيظ عن بعد" كمجموعة أولى للراغبين في حفظ القرآن الكريم من خارج جمهورية مصر العربية ؛ وقد بلغ عدد الملتحقين بها (85) دارسًا من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أن حلقات التحفيظ عن بُعد تمنح الملتحقين بها الإجازات التالية :

- إجازة ربع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ربع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

- إجازة نصف القرآن الكريم عند إتمام حفظ نصف القرآن الكريم، مع إجادة تلاوته.

- إجازة ثلاثة أرباع القرآن الكريم عند إتمام حفظ ثلاثة أرباع القرآن الكريم، مع إجادة تلاوتها.

- إجازة في القرآن الكريم كاملًا عند إتمام حفظ القرآن الكريم كاملًا، مع إجادة تلاوته.

- إجازة في التلاوة لمن يتقن القراءة والتلاوة.

ومن بين الملتحقين :

عدد 11 من دولة روسيا.

عدد 5 من دولة أمريكا.

عدد 5 من دولة فرنسا.

عدد 4 من دولة ألمانيا.

إضافة إلى عدد من الملتحقين من دول نيجيريا والكونغو برازافيل وكوت ديفوار وغانا وغيرها من مختلف دول العالم.

يأتى ذلك في إطار الدور الريادي لجمهورية مصر العربية في خدمة القرآن الكريم وأهله بالداخل والخارج ، وفي إطار جهود وزارة الأوقاف في العناية بالقرآن الكريم وأهله، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم معانيه ومقاصده .