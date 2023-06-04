استمرار الأعمال بكنترولى الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالشرقية

الشرقية- إيمان مهنى

تفقد الدكتور السيد أحمد الجنيدي رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، سير العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية للفصل الدراسي الثاني.

وخلال الزيارة شدد رئيس المنطقة على ضرورة مراجعة أوراق الإجابة جيدًا قبل أعمال الرصد مؤكدًا على أهمية تحري الدقة عند تقدير الدرجات وعدم ترك أي فقرة بدون تصحيح، واعتبار مصلحة الطلاب في المقام الأول.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية أنه تم اختيار مجموعة من أكفأ المعلمين ممن يتمتعون بحسن السيرة والعمل حتى ضغط وذلك لأنهاء أعمال الكنترول بأفضل صورة، مؤكدًا أنه لا مكان لمقصر أو مهمل في أداء عمله محذرًا الجميع من أي تهاون أو تقصير أو إهمال في أعمال الكنترول مشيدًا بالجهود التى قامت بها لجنتي النظام والمراقبة للشهادتين الابتدائية والإعدادية لإنهاء وتجهيز أوراق الإجابة للتصحيح ويستمر العمل بكنترولي الشهادتين الابتدائية والإعدادية حتى اعتماد النتائج .