أوكرانيا: الجيش الروسي يحتفظ بـ12 سفينة حربية قبالة سواحل القرم

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أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني ، اليوم الأحد ، أن الجيش الروسي لايزال يحتفظ بـ 12 سفينة حربية قبالة سواحل شبه جزيرة القرم ولكن من دون وجود حاملات صواريخ بينهم.



وذكرت القيادة في بيان صحفي (نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية) أن الجيش الروسي ينشر في البحر الأسود وبحر آزوف 12 سفينة في مهمة قتالية. لم يتم رصد أي حاملات صواريخ خارج القواعد.



وأضاف البيان:" أنهم يناورون ويبحثون عن مواقع انتشار آمنة ويواصلون إقامة خطوط دفاعية ويقصفون الضفاف المقابلة لمصب نهر دنيبرو. الوضع متوتر في البحر الأسود وبحر آزوف بينما لا تزال هناك 12 سفينة في الخدمة ".



وتابع البيان أنهم- في إشارة إلى الجيش الروسي- يتبعون تكتيكات الضغط التي تستهدف السكان والبنية التحتية في المناطق الخلفية لأوكرانيا ويهاجمون مناطق الخطوط الأمامية ويجمعون الموارد من أجل الهجمات المستقبلية.