أوكرانيا: أنظمة الدفاع الجوي تتصدى لهجمات جوية قرب كييف

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أعلن رئيس الإدارة العسكرية لمدينة كييف الأوكرانية سيرهي بوبكو اليوم الأحد أن أنظمة الدفاع الجوي تمكنت من صد هجمات جوية قرب العاصمة كييف.



ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن بوبكو قوله ، هاجم الروس أوكرانيا بالصواريخ التي تم إطلاقها من القاذفات الاستراتيجية Tu-95MS في منطقة بحر قزوين والطائرات بدون طيار.



وأضاف لأنه "بحسب المعلومات الأولية، لم يصل هدف جوي واحد إلى العاصمة، فقد دمرت قوات الدفاع الجوي أي شيء يتجه نحو المدينة من مسافة بعيدة، ولليلة الثانية على التوالي لم يسمع سكان كييف أصوات انفجارات فوق رؤوسهم.



وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد أعلن أمس السبت أن بلاده مستعدة لشن الهجوم المضاد الذي طال انتظاره لاستعادة الأراضي التي تحتلها روسيا