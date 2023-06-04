أعضاء منظمة التجارة العالمية يطالبون بعدم فرض قيود على الصادرات

كتب عبد الحليم سالم

طالب أعضاء منظمة التجارة العالمية، بأهمية عدم فرض حظر أو قيود على الصادرات بطريقة تتعارض مع أحكام منظمة التجارة العالمية ذات الصلة.

وأشارت نجوزي أوكونجو إيويالا المدير العام، إلى أنه تم فرض 100 قيد على تصدير المواد الغذائية والأسمدة عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا ، لكن عدد الإجراءات التي لا تزال سارية المفعول انخفض إلى 63.

قالت "هذا في الاتجاه الصحيح.. لقد ساعدنا ولكن لا يزال بإمكاننا فعل المزيد، ونحن نضغط على الشفافية والإشعار حتى نتمكن من القيام بذلك".

بالإضافة إلى ذلك ، اعتمد أعضاء منظمة التجارة العالمية 80 تدبيرا لتسهيل التجارة في الأغذية والأسمدة.

وأشار المدير العام إلى أن أعضاء منظمة التجارة العالمية يسعون أيضا إلى دفع عجلة المفاوضات بشأن الزراعة وتسليط مزيد من الضوء على مخاوف الأمن الغذائي. "إذا تمكنا من النظر إلى الأمن الغذائي من منظور جديد ومحاولة الانسحاب من المفاوضات الزراعية ، ما سيكون أكثر فائدة لتعزيز الإمدادات الغذائية العالمية ، لا سيما في البلدان النامية ، فسيكون ذلك مفيدًا."

تسمح مبادرة حبوب البحر الأسود بتصدير المواد الغذائية والأسمدة التجارية (بما في ذلك الأمونيا) من ثلاثة موانئ أوكرانية رئيسية على البحر الأسود وتقع جنبًا إلى جنب مع مذكرة التفاهم بين الاتحاد الروسي والأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية. يقوم مركز التنسيق المشترك (JCC) ومقره اسطنبول بتنسيق تنفيذ مبادرة حبوب البحر الأسود.

صرح عبد الله عبد الصمد دشتي منسق الأمم المتحدة لمبادرة حبوب البحر الأسود ، في مؤتمر حوارات التجارة أنه تم الآن تصدير حوالي 30.5 مليون طن من الحبوب إلى 45 دولة من خلال المبادرة ، مع إعطاء الأولوية لشحنات برنامج الأغذية العالمي إلى أفغانستان وإثيوبيا وكينيا ، الصومال واليمن.

وقال إن هذه الاتفاقية "ساهمت بشكل كبير في خفض الأسعار العالمية العالمية وتستمر في ذلك".

قال الزبيتا كلاين الرئيس التنفيذي والمدير العام للجمعية الدولية للأسمدة (IFA) ، إن مبادرة البحر الأسود "مهمة للغاية للأمن الغذائي العالمي" وأن الوضع فيما يتعلق بشحنات الأسمدة قد تحسن. ومع ذلك ، أصبحت القدرة على تحمل تكاليف النيتروجين والفوسفات مصدر قلق عام ، لا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض قيمة العملات المحلية.

تمثل منطقة البحر الأسود أكثر من 70 مليون طن من الحبوب كل عام.. ليس لدينا منطقة أخرى في أي مكان آخر في العالم تنتج 70 مليون طن.