اليوم السابع
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التجارة العالمية: نمو صادرات دول الشرق الأوسط بنسبة 4.7% عام 2024

الأربعاء، 31 مايو 2023 12:00 ص
التجارة العالمية: نمو صادرات دول الشرق الأوسط بنسبة 4.7% عام 2024 منظمة التجارة العالمية
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت تقارير منظمة التجارة العالمية عن توقعاتها لمعدلات نمو صادرات دول العالم العام الجارى والعام المقبل ، حيث أوضحت ان منطقة الشرق الأوسط ستكون من اعلى مناطق العالم نموا فى الصادرات بنسبة 4.7%.
 
أضافت التقارير ان نمو منطقة أمريكا الشمالية سيكون في حدود 3.1% فيما ستنمو صادرات أوروبا بنحو 2% وافريقيا بنحو 1.4% .
كما ستنمو صادرات اسيا بنحو 4.7% خلال عام 2024 ، وامريكا الجنوبية بنسبة 0.6%.
 
وذكر التقرير أنه من حيث الواردات فان أمريكا الشمالية ستزيد وارداتها بنسبة 1.4%، والجنوبية ستزيد ب 2.3% وأوروبا ستزيد ب 1.8% فيما ستزيد افريقيا بنسبة 5.5%، وستزيد اسيا بنسبية 5.2% وسيزيد الشرق الأوسط بنحو 4.3%.
 

الصادرات

الواردات

الشرق الأوسط

منظمة التجارة العالمية



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