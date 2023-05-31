التجارة العالمية: نمو صادرات دول الشرق الأوسط بنسبة 4.7% عام 2024

كتب عبد الحليم سالم

كشفت تقارير منظمة التجارة العالمية عن توقعاتها لمعدلات نمو صادرات دول العالم العام الجارى والعام المقبل ، حيث أوضحت ان منطقة الشرق الأوسط ستكون من اعلى مناطق العالم نموا فى الصادرات بنسبة 4.7%.

أضافت التقارير ان نمو منطقة أمريكا الشمالية سيكون في حدود 3.1% فيما ستنمو صادرات أوروبا بنحو 2% وافريقيا بنحو 1.4% .

كما ستنمو صادرات اسيا بنحو 4.7% خلال عام 2024 ، وامريكا الجنوبية بنسبة 0.6%.

وذكر التقرير أنه من حيث الواردات فان أمريكا الشمالية ستزيد وارداتها بنسبة 1.4%، والجنوبية ستزيد ب 2.3% وأوروبا ستزيد ب 1.8% فيما ستزيد افريقيا بنسبة 5.5%، وستزيد اسيا بنسبية 5.2% وسيزيد الشرق الأوسط بنحو 4.3%.