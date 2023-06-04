أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 4-6-2023

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 4-6-2023.

إيقاف تداول 15 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 15 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بلتون المالية القابضة، والقاهرة للزيوت والصابون، والمشروعات الصناعية والهندسية، ولوتس للتنمية والاستثمار الزراعي، وبي أي جي للتجارة والاستثمار، والقلعة للاستثمارات المالية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وسبيد ميديكال، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والصخور العربية للصناعات البلاستيكية، ومرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، والعالمية للاستثمار والتنمية، والمصرية لنظم التعليم الحديثة، وابن سينا فارما، وسبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

البورصة تخسر 5 مليارات جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100 مدفوعًا بصعود أسهم بلتون المالية القابضة، ودايس للملابس الجاهزة، والمطورون العرب القابضة، وإعمار مصر للتنمية، وليسيكو مصر، والخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 5 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.135 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 1.4 مليار ورقة مالية بقيمة 2.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 100.4 ألف عملية لعدد 205 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 77.92% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.06%، والعرب على 16.02%، واستحوذت المؤسسات على 44.19% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 55.80%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بقيمة 14.4 مليون جنيه، 63.8 مليون جنيه، 16.8 مليون جنيه، 51.1 مليون جنيه، 20.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات العربية للشراء بقيمة 166.2 مليون جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 17455 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 3245 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 20978 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 7307 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 3.11% ليغلق عند مستوى 3391 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.46% ليغلق عند مستوى 5048 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.26% ليغلق عند مستوى 4270 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 1299 نقطة.

وصعدت أسهم 92 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 62 شركة، ولم تتغير مستويات 51 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة:

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 2.760 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 20%.

- المصرية لنظم التعليم الحديثة بسعر إغلاق 0.170 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 19.72%.

- ابن سينا فارما بسعر إغلاق 2.520 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.03%.

- العالمية للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 7.370 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.33%.

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 1.016 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.08%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن ومخابز الإسكندرية بسعر إغلاق 16.980 جنيه بنسبة تراجع بلغت 8.22%.

- مجموعة جي.أم.سي للاستثمارات الصناعية والتجارية المالية بسعر إغلاق 1.596 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5%.

- العبوات الطبية بسعر إغلاق 0.923 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.70%.

- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع بسعر إغلاق 22.860 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.15%.

- أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 44.660 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.54%.