8 مليارات دولار استثمارات هندية مرتقبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بقناة السويس

كتب مدحت عادل

وأظهرت بيانات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أبرز الاستثمارات الهندية المرتقبة في بالمنطقة الاقتصادية باستثمارات تجاوزت 8 مليارات دولار وفقا لما يلي :

• باستثمارات 8 مليارات دولار تقيم شركة رينيو باور الهندية مصنع لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل منطقة السخنة، بطاقة 20 ألف طن سنوياً، قابل للزيادة حتى 220 ألف طن سنوياً ينفذ المشروع على مراحل، أولها مرحلة تجريبية لإنتاج 20 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر، من خلال محلل كهربائي سعة 150 ميغاوات مزود بـ570 ميغاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج 100 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنوياً.

وفي المرحلة التالية، سيتم التوسع لإنتاج 200 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر من خلال قدرة محلل كهربائي تبلغ 1.5 جيجاوات مزودة بـ5.68 جيجاوات من الطاقة المتجددة لإنتاج مليون طن سنوياً من الأمونيا الخضراء، لتصل السعة الإجمالية للمشروع إلى 220 ألف طن سنوياً من الهيدروجين الأخضر.

• 30 مليون دولار استثمارات مصنع شركة Abdos Labtech الهندية المتخصصة في صناعة المنتجات البلاستيكية المستخدمة في المعامل، حيث يقع المشروع على مساحة 55 ألف متر مربع بمساحة للمرحلة الأولى نحو 20 ألف متر مربع، ويوفر 350 فرصة عمل مباشرة، ومن المقرر افتتاحه خلال النصف الثاني من العام المقبل 2024.

• تطلق شركة بلاتينيوم الهندية مشروعها لصناعة المواد المضافة ومثبتات PVC الأول داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية أغسطس المقبل، باستثمارات 20 مليون دولار على مرحلتين المرحلة الأولى لمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار والثانية بمساحة 10 آلاف متر مربع باستثمارات 10 مليون دولار.

• إقامة منطقة تخزينية داخل ميناء السخنة لشركة فليكس الهندية لتخزين المادة الخام للبولي إيثيلين ومنتجاتها وخدمة مشروعها بالمنطقة الصناعية.

وشهدت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤخرا وضع حجر الاساس لمصنع فليكس بي إي تي مصر أحد الاستثمارات الهندية الحديثة في مارس الماضي لإنتاج البولي ايثيلين باستثمارات 110 مليون دولار، داخل المطور الصناعي أوراسكوم للمناطق الصناعية، على مساحة 250 ألف متر مربع، وبطاقة إنتاجية 30 ألف طن شهرياً مما يوفر 700 فرصة جديدة على مساحة 125 ألف متر مربع.