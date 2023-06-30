3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

كتب بهجت أبو ضيف

حدد قانون العقوبات المصري، عقوبة الشخص المتهم بالاختلاس، بالسجن المشدد، وذكر القانون 3 حالات تصل فيها العقوبة للسجن المؤبد، حيث نصت المادة 112 أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.