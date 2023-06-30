136 شركة صينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات 2.4 مليار دولار

كتب مدحت عادل

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، عن حجم الاستثمارات في المنطقة الصناعية الصينية " تيدا "، وهي واحدة من أكبر الاستثمارات الأجنبية في قناة السويس، وبلغ إجمالي عدد الشركات في منطقة تيدا مصر 136 شركة صينية باستثمارات 2.4 مليار دولار في قطاعات صناعية وخدمية وتجارية بإجمالي فرص عمل نحو 50 ألف فرصة عمل.

ويقع المطور الصناعي "تيدا مصر" على مساحة 7.3 مليون متر مربع، وتستهدف قطاعات صناعية متنوعة، وشهدت المنطقة الصناعية نموًا في الاستثمارات الصينية خلال السنوات الماضية في إطار حرص القيادة السياسية في البلدين على تعميق التعاون الاقتصادي والتجاري ودعم مناخ الاستثمار وتعظيم الاستفادة من مبادرة الحزام والطريق، لكون مصر أحد أهم المراكز المحورية الحيوية في هذه المبادرة.



ومن أبرز المشروعات الصينية الجديدة التي شهدت المنطقة الاقتصادية افتتاحها وتشغيلها خلال العام المالي 2023/2022، الآتي: - تشغيل الخط الرابع لمصنع جوشي لإنتاج الفايبر جلاس باستمارات 320 مليون دولار بطاقة إنتاجية 200 ألف طن سنوياً بعدد عمالة 560 عامل، وبهذه التوسعات يكون مصنع جوشي مصر للفايبر جلاس هو الرابع عالمياً في هذه الصناعة.

- استثمارات 15 مليون دولار لمشروع مجمع تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف على مساحة 27 ألف متر مربع.

- مصنع فان يانج لإنتاج الأقمشة والمفروشات باستثمارات 60 مليون دولار وفرص عمل 1200 فرصة مباشرة و2000 فرصة غير مباشرة بطاقة إنتاجية 30 ألف طن سنوياً من هذه المنتجات.

- يان جيانج لإنتاج منتجات النظافة الصحية باستثمارات 18 مليون دولار وتوفير فرص عمل لنحو 124 عامل مصري وطاقة إنتاجية 11280 ألف طن من المنتجات.

مصنع ميديا Midea لإنتاج غسالات الأطباق باستثمارات 25 مليون دولار و240 فرصة عمل مباشرة وبطاقة إنتاجية 1.5 مليون غسالة سنوياً.

- هنج تونج لإنتاج كابلات الألياف الضوئية باستثمارات 6 مليون دولار و100 فرصة عمل مباشرة بطاقة أنتاجية 2 مليون كابل سنويًا.