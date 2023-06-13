وضع حجر الأساس لمشروع تصنيع الهياكل الفولاذية بمنطقة تيدا-مصر بالسخنة

كتب مدحت عادل

شهد نائبا رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، وضع حجر الأساس لشركة البناء الحكومية الصينية “China steel Egypt “التي تعمل في مجال تصنيع الهياكل الفولاذية والحوائط والأسقف ضمن نطاق المطور الصناعي تيدا -مصر الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالسخنة باستثمارات تبلغ 15 مليون دولار، حيث يقع المشروع على مساحة 27 ألف متر مربع، وسيتم تجهيز المصنع بأحدث المعدات والتقنيات لتصنيع الهياكل الفولاذية عالية الجودة لمختلف مشاريع البناء بالدولة المصرية.

وخلال كلمته في احتفالية وضع حجر الأساس ظهر اليوم، أشاد اللواء وليد يوسف نائب رئيس المنطقة الاقتصادية للمنطقة الجنوبية، بعمق العلاقات التاريخية في شتي المجالات بين مصر والصين والتي شهدت خلال الفترة الماضية تطوراً ملحوظاً من خلال مشاركة الشركات الصينية في المشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى مشروعات الكهرباء والنقل، كما أن مصر كانت من أوائل الدول التي اشتركت بمبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني عام 2013 ،مشيراً إلى الجهود التي تقوم بها شركة تيدا-مصر لتنمية المنطقة الاقتصادية مما يؤكد على عمق العلاقات الصينية المصرية.

وفي ذات السياق، رحب الدكتور إبراهيم عبد الخالق نائب رئيس المنطقة لشئون الاستثمار والترويج بالاستثمارات الصينية الجديدة داخل منطقة السخنة، لافتاً إلى التواصل والتنسيق المستمر مع شركة تيدا- مصر لاستقطاب المزيد من الاستثمارات الصينية، مؤكداً على أن الجولة الترويجية التي قام بها رئيس المنطقة الاقتصادية نهاية مايو الماضي في جمهورية الصين الشعبية أتت بثمارها في توطيد الشراكات المتنوعة بين الجانبين، حيث نشهد اليوم وضع حجر الأساس لواحد من المشروعات الضخمة في المنطقة مما يدفع عجلة التنمية داخل منطقة السخنة.

ومن جانبه، قال خان جاو هوا سكرتير اللجنة الدائمة للعلوم وهندسة البناء لشركة سيسك ستيل ايجيبت إن شركة سيسك من كبرى الشركات التي تتعامل مع أكثر من دولة وسوف تعمل داخل منطقة تيدا-مصر بطاقة إنتاجية سنوية 140 ألف طن سنوياً من الهياكل الفولاذية بجانب 300 من ألواح التغطيات، وسيتم تسويق منتجات المشروع في دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط والسوق الإفريقي لتقديم خدمة عالية الجودة للعملاء من داخل المصنع بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مشيراً إلى أن هذا المشروع يأتي في إطار العلاقات الاقتصادية والتجارية الوثيقة بين مصر والصين، والتي تهدف لتوطين الصناعة بالمنطقة وخلق منطقة صناعية متطورة، مما يعكس الثقة التي تتمتع بها شركة "CSCEC " في السوق المصرية وقدرتها على تقديم خدمات البناء والهندسة عالية الجودة في المنطقة.