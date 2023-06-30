10 أرقام تكشف قائمة منتجات اشتراها المصريون بالتقسيط.. اعرف التفاصيل

كتب ــ هانى الحوتى

بلغ عدد عملاء التمويل الاستهلاكي حوالي 854 ألف عميل خلال الربع الأول (يناير-مارس) عام 2023، وذلك مقارنة بما يزيد عن 693 ألف عميل خلال الربع المناظر من العام السابق، محققًا معدل نمو بلغ 23.2%، بينما بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح حوالي 10.2 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2023 مقارنةً بـ6.8 مليار جنيه خلال الربع المناظر من العام السابق بمعدل زيادة 48.3%، وتبرز 10 أرقام تكشف قائمة منتجات اشتراها المصريون بالتقسيط.

1- الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات بقيمة 3.575 مليار جنيه بنسبة 35.21%.

2- شراء سيارات ومركبات بقيمة 3.206 مليار جنيه بنسبة 31.58%.

3- التشطيبات والتجهيزات المنزلية بقيمة 609.8 مليون جنيه بنسبة 6%.

4- الملابس والأحذية والشنط والساعات والمجوهرات والنظارات بقيمة 491.8 مليون جنيه بنسبة 4.84%.

5- الأثاث وتجهيزات المنازل بقيمة 424.4 مليون جنيه بنسبة 4.18%.

6- المواد الغذائية بقيمة 340.4 مليون جنيه بنسبة 3.35%.

7- حلول الطاقة المتجددة للمنازل بقيمة 141.1 مليون جنيه بنسبة 1.39%.

8- قطع غيار المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها بقيمة 140.4 مليون جنيه بنسبة 1.38%.

9- خدمات واشتراكات النوادي الرياضية بقيمة 120.1 مليون جنيه بنسبة 1.18%.

10- المشتريات الصادرة بفاتورة واحدة من المحال والسلاسل التجارية المختلفة بقيمة 294.5 مليون جنيه بنسبة 2.90%.

يقصد بالتمويل الاستهلاكي، كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المفترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي، كما أن يستفيد به الأشخاص الاعتبارية.

ويعد التمويل الاستهلاكي أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية، حيث يتيح للطبقات متوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، مما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، كما يمثل عنصرًا رئيسيًا في البرنامج القومي (رؤية مصر 2030).