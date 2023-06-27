اليوم السابع
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الثلاثاء، 27 يونيو 2023 04:17 م
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وكيل "صحة قنا": المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تسعى لتقديم عديد الخدمات الطبية

الثلاثاء، 27 يونيو 2023 03:17 م
وكيل "صحة قنا": المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تسعى لتقديم عديد الخدمات الطبية وكيل صحة قنا فى جولة تفقدية
قنا صابر سعيد

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تفقد الدكتور راجي تاوضروس، مدير عام مديرية الشؤون الصحية بقنا، سير العمل بمبادرة 100 يوم صحة بمدينة قنا، والتي أطلقتها وزارة الصحة والسكان برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، والتي تهدف إلى قديم الدعم والرعاية الصحية المتكاملة  لجميع المواطنين.
 
وتابع ضاوروس، الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية وذلك من خلال الفرق الطبية المتنقلة في شوارع مدينة قنا، رافقه الدكتورة إيناس فاروق، المشرف العام على المبادرة والدكتورة رانيا الشهير، مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية حيث، وتأكد من تواجد الفرق الطبية المتنقلة وتقديم خدمات المبادرة بصورة جيدة وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة لذلك.
 
وشدد مدير مديرية الشئون الصحية، على ضرورة تقديم كافة الخدمات للمبادرة الرئاسية بصورة مرضية للمواطنين، كما أوضح أن المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة تسعى الى تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة كالكشف عن الأمراض المزمنة من السكر والضغط والسمنة والاعتلال الكلوي وتقديم خدمات صحة المراة والتوعية بالفحص الذاتي للثدي.
 
وأضافت الدكتورة رانيا الشهير، أن المبادرة قد وفرت جميع وسائل تنظيم الأسرة والتي تقدم جميعها بالمجان بالإضافة إلي الكشف والمتابعة للسيدات الحوامل المترددات علي الحملة.

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