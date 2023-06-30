وتفقد الجاسر التجهيزات الميدانية لمرحلة عودة الحجاج لمناطقهم وبلدانهم، مشددا خلال لقائه بقيادات المطار على أهمية التقيد بالخطط المعتمدة، وتكثيف الاستعدادات لبدء المرحلة الثانية من الخطة التشغيلية لحج هذا العام، وإعادة الحجاج إلى وجهاتهم داخل وخارج المملكة بعد استكمالهم لنسكهم بكل يسر وسهولة وطمأنينة.

ونوه وزير النقل خلال زيارته الميدانية بحجم الرعاية والعناية التي يوليها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ، وولي العهد محمد بن سلمان ، بضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين والزوّار، مشيدًا بحجم التعاون الكبير بين مختلف القطاعات الحكومية لتنفيذ توجيهات القيادة لخدمة ضيوف الرحمن وتسخير جميع الإمكانات لخدمتهم أثناء رحلتهم الإيمانية وحتى عودتهم لبلدانهم سالمين.