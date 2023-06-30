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واشنطن بوست: قرار تاريخى للعليا الأمريكية بعدم النظر للعرق فى قبول طلاب الجامعات

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:39 م
واشنطن بوست: قرار تاريخى للعليا الأمريكية بعدم النظر للعرق فى قبول طلاب الجامعات امريكا - أرشيفية
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت صحيفة واشنطن بوست إن قرار المحكمة العليا الأمريكية أمس، الخميس، بأن برامج التمييز الإيجابى للطلاب السود والملونيين فى جامعتى هارفارد ونورث كارولينا ينتهك الضمانات الدستورية بالحماية المتساوية، هو حكم تاريخى يتراجع عن عقود من تلك السابقة، وسيفرض تغييرا جذريا فى الكيفية التى تختار بها الجامعات الحكومية والخاصة فى الولايات المتحدة طلابها.
 
وأشارت الصحيفة إلى أن قرار المحكمة العليا جاء بانقسام بين قضاتها التسع على أساس إيديولوجى، حيث عبر رئيس المحكمة القاضى جون روبرتس عن الأعضاء المحافظين الذين يمثلون أغلبية، وجاء الليبراليين فى المعارضة. وذكرت الصحيفة أنه فى حين أن الحكم جاء فيما يخص جامعتى هارفارد ونورث كارولينا، إلا أن تأثيره سيتردد فى جميع أنحاء البلاد. 
 
وكانت جامعات النخبة قد زمت أنه بدون اعتبار العرق كأحد العوامل فى القبول، فإن الهيئات الممثلة للطلاب ستشتمل على مزيد من البيض والأمريكيين الآسيويين وعدد أقل من السود والإسبان.
 
لكن القاضى روبرتس كتب يقول إنه يجب أن يعامل الطلاب على أساس خبراتهم كأفراد وليس على أسرار العرق، وأيده كلا من كلارنس توماس وصامويل إليتو ونيل جورستش وبريت كافانون وأمى كونى بارت.
 
وأضاف قائلا: لكن العديد من الجامعات فعلت العكس تماما ولفترة طويلة للغاية. وخلصت المحكمة إلى أنهم بالقيام بذلك بشكل خاطئ، فإن حجر الأساس لهوية الفرد ليس التحديات التى يتم التغلب عليها أو المهارات والدروس المستفادة، وإنما لون بشرته. والتاريخ الدستورى للولايات المتحدة لا يتسامح مع هذا الاختيار.
 
من جانبه، قال الرئيس جو بايدن تعليقا على قرار المحكمة، إن الولايات المتحدة الأمريكية تكون أقوى بالتنوع العرقي وتعزيز تكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد والعمل على الحد من التمييز العنصري، وتابع الرئيس الأمريكى: نسعى لتحقيق المساواة في الحصول على فرص التعليم دون تمييز عنصري ونرحب بالطلاب الأفارقة المتميزين، ووصف بايدن المحكمة بأنها غير طبيعية.
 
 

العليا الامريكية

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