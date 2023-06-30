اليوم السابع
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نقابة الأطباء: غدا آخر أيام فتح باب الترشح بالتجديد النصفى

الجمعة، 30 يونيو 2023 09:40 ص
نقابة الأطباء: غدا آخر أيام فتح باب الترشح بالتجديد النصفى نقابة الأطباء
كتبت آية دعبس

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نوهت اللجنة العامة للانتخابات بالنقابة العامة للأطباء، أن غداً الجمعة 30 يونيو هو آخر يوم في فترة الترشح لعضوية لمجلس نقابة الأطباء العامة أو بالمحافظات لمنصب النقيب أو العضوية عن طريق التقديم في مقر النقابة العامة أو في مقر أي نقابة فرعية على أي منصب من المناصب.

 
وأشارت اللجنة إلى أن إجراءات التقدم تستغرق أقل من خمس دقائق فقط ولا تتطلب سوى بطاقة شخصية سارية واشتراك ساري في النقابة الفرعية التابع لها، ويمكن التقدم بالبريد المسجل بعلم الوصول او بتوكيل انتخابات رسمي أيضا. 
 
وتخاطب اللجنة جموع الأطباء "تستطيع ان تشارك مع زملائك في وضع سياسات النقابة و الاشراف علي تنفيذها و استكمال عمل مجالس النقابات السابقة ".
 
الجدير بالذكر أنه ستجرى انتخاب نقيب للأطباء و3 أعضاء فوق السن و3 تحت السن و6 مندوبين لقطاعات الجمهورية المختلفة في مجلس النقابة العامة، وسيتم إعلان الأسماء كاملة بصفة مبدئية يوم الجمعة 7 يوليو باذن الله، وقد أسفر اليوم العاشر لفتح باب الترشح عن تقدم كل من :
النقيب 
د. محمد سلامة 
فوق السن 
د. محمد فريد قاسم 
د. عبير عوض 
د. خالد يسا 
د. سيد الطويل 
د. أمير فوزي 
د. رضوي حسن 
 
تحت السن 
د. سيف القاضي 
د. عبد الرحمن مصطفي 
د. لمياء عصام حامد
غرب الدلتا 
محمد أبو النور 
د. أشرف القلفاط
 
شمال الصعيد
د. سمير التوني 
د. خالد يسا 
د. سيد الطويل
 
وتقدم أربعة أطباء للجنة العامة للانتخابات بالقاهرة بالأوراق للترشح علي مقاعد نقابة الأطباء الفرعية بالدقهلية.

 


نقابة الاطباء

انتخابات الاطباء

التجديد النصفى للاطباء



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