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نصائح من وزارة الحج لضيوف الرحمن لضمان سلامتهم بعد التحلل من الإحرام

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:23 م
نصائح من وزارة الحج لضيوف الرحمن لضمان سلامتهم بعد التحلل من الإحرام حجاج
كتبت ـ إيمان حنا

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قدمت وزارة الحج والعمرة السعودية، مجموعة من التعليمات المتعلقة بالإجراءات المتبعة بعد التحلل من الإحرام؛ تحت وسم #أذن_بالناس، وذلك بهدف الحفاظ على سلامة الحجاج.

وأوضحت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر": يجب بعد التحلل تجنب الوقوف طويلًا في صفوف الانتظار، وكذلك تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس.

وأضافت الوزارة، أنه يجب الإكثار من شرب الماء واستخدام المظلة الشمسية.

ومن جهة ثانية، كانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بإدارة الروبوتات الذكية بالإدارة العامة للذكاء الاصطناعي، قد أجرت جولةً ميدانيةً في المسجد الحرام، وذلك لمتابعة سير عمل الروبوتات في خدمة حجاج بيت الله الحرام، وتقديم أرقى الخدمات لهم، وإثراء تجربتهم وتسهيل وصولهم للخدمات المقدمة في جنبات المسجد الحرام، حيث يأتي ذلك في إطار تنفيذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي خطتها التشغيلية لموسم حج هذا العام، وتوظيف التقنيات الحديثة والرقمية والذكاء الاصطناعي في خدمة ضيوف الرحمن وقاصدي المسجد الحرام.

وأوضح مدير إدارة الروبوتات الذكية عدنان المنعمي، أن الرئاسة استحدثت عدداً من المنصات والخدمات الرقمية والروبوتات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي عبر منظومة عمل ذكية لا تحتاج لأي تدخل بشري، منها الروبوت التقني وروبوتات توجيهية تعمل على توجيه الزوار والمعتمرين بكيفية أداء المناسك، وكذلك تقدم خدمة الإفتاء والإجابة على السائلين والتواصل مع المفتين بالمسجد الحرام عن بعد.
 
وأضاف بأن التقنيات الحديثة والمنصات الإلكترونية والتطبيقات الرقمية ووسائل الذكاء الاصطناعي تساعد في تنفيذ الخطة التشغيلية، وتلبية رغبات قاصدي المسجد الحرام عند أداء مناسكهم عبر الوصول للخدمات بكل يسر وسهولة.
 

 


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