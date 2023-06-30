ممشى أهل مصر فى أسوان يتزين للمواطنين فى العيد.. صور

أسوان – عبد الله صلاح السبيع

شهد عيد الأضحى المبارك على مدار اليومين مظاهر احتفالية وسط بانوراما التطوير والتجميل بكورنيش النيل القديم بمدينة أسوان بعد افتتاح المرحلة الأولى من مشروع ممشى أهل مصر بطول 1.5 كم، فضلاً عن مشروعات التطوير التى تم تنفيذها بميدان المحطة والسوق السياحى القديم، وحديقتى درة النيل، والسلام.

وخلال احتفال المواطنين بعيد الأضحى المبارك خرج الآلاف منهم، وخاصة فى الفترة المسائية للاستمتاع بالمواقع التى شهدت أعمال التطوير، مع إلتقاط الصور التذكارية، ولاسيما إقبال العرائس على جلسات التصوير "الفوتوسيشن" أمام البرجولات وتصميمات الهوية البصرية، والبلكونات على كورنيش النيل وسط مشاركة من الأفواج السياحية الزائرة.

وأمر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، المسئولين بتنفيذ أعمال رفع الكفاءة للنوافير بالميادين الرئيسية ، والتى تم تشغيلها لتكتمل منظومة التطوير والتجميل، بالإضافة إلى رفع كفاءة الحدائق العامة والمتنزهات سواء بمدينة أسوان باقى مدن المحافظة ، والتى تم أداء صلاة العيد فى عدد من هذه الحدائق ، فضلاً عن أداؤها أيضاً ببعض مراكز الشباب والأندية التى تم تطويرها ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى "حياة كريمة".

وشدد المحافظ، على ضرورة تنفيذ أعمال النظافة العامة ورفع القمامة والمخلفات أولاً بأول بكافة مدن ومراكز المحافظة.



ممشى أهل مصر فى أسوان (1)



ممشى أهل مصر فى أسوان (2)



ممشى أهل مصر فى أسوان (3)



ممشى أهل مصر فى أسوان (4)



ممشى أهل مصر فى أسوان (5)



ممشى أهل مصر فى أسوان (6)



ممشى أهل مصر فى أسوان (7)



ممشى أهل مصر فى أسوان (8)



ممشى أهل مصر فى أسوان (9)



ممشى أهل مصر فى أسوان (10)



ممشى أهل مصر فى أسوان (11)