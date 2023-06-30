مراكز شباب كفر الشيخ كاملة العدد فى ثالث أيام عيد الأضحى

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، وخاصة بقرى حياة كريمة، توافدا كبيرا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل توفير كافة أنواع الأنشطة، والألعاب، وكافة الخدمات للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى، والمشاركة في مبادرة العيد أحلى، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار اليومين الماضيين من المبادرة بمراكز الشباب ما يقرب من 89 ألف مواطن لقضاء إجازة الأضحى فى أجواء كرنفالية مبهجة، ووضعت لها مديرية الشباب والرياضة خطة برامجية بكافة الهيئات الشبابية ومراكز شباب حياة كريمة، مضيفاً أن المبادرة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.



استماع الاطفال بالعيد



تعدد الالعاب بمراكز الشباب



توافد المئات على مراكز شباب كفر الشيخ



جانب من الحضور في مراكز الشبابل



جانب من الحضور



فرحة الاطفال بقرى حياة كريمة