اليوم السابع
Ads
الجمعة، 30 يونيو 2023 09:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

مراكز شباب كفر الشيخ كاملة العدد فى ثالث أيام عيد الأضحى

الجمعة، 30 يونيو 2023 08:05 م
مراكز شباب كفر الشيخ كاملة العدد فى ثالث أيام عيد الأضحى توافد المئات على مراكز شباب كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهدت مراكز شباب كفر الشيخ، وخاصة بقرى حياة كريمة، توافدا كبيرا في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، في ظل توفير كافة أنواع الأنشطة، والألعاب، وكافة الخدمات للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى، والمشاركة في مبادرة العيد أحلى، بتوجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن مراكز شباب كفر الشيخ استقبلت على مدار اليومين الماضيين من المبادرة بمراكز الشباب ما يقرب من 89 ألف مواطن لقضاء إجازة الأضحى فى أجواء كرنفالية مبهجة، ووضعت لها مديرية الشباب والرياضة خطة برامجية بكافة الهيئات الشبابية ومراكز شباب حياة كريمة، مضيفاً أن المبادرة مستمرة طوال أيام عيد الأضحى بمراكز الشباب على مستوى المحافظة.

 

استماع الاطفال بالعيد
استماع الاطفال بالعيد

 

تعدد الالعاب بمراكز الشباب
تعدد الالعاب بمراكز الشباب

 

توافد لمئات على مراكز شباب كفر الشيخ
توافد المئات على مراكز شباب كفر الشيخ

 

جانب من الحضور في مراكز الشبابل
جانب من الحضور في مراكز الشبابل

 

جانب من الحضور
جانب من الحضور

 

فرحة الاطفال بقرى حياة كريمة
فرحة الاطفال بقرى حياة كريمة

 

لعبة شد الحبل بمراكز الشباب
لعبة شد الحبل بمراكز الشباب

 


كفر الشيخ

اخبار كفر الشيخ

مديرية الشباب والرياضة

عيد الاضحى

محافظة كفر الشيخ



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة