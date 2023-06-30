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مدينة طيبة الجديدة.. جوهرة محافظة الأقصر (إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:30 ص
مدينة طيبة الجديدة.. جوهرة محافظة الأقصر (إنفوجراف) مدينة طيبة الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

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يعتبر بناء المدن الجديدة من الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى، حيث تقع مدينة طيبة الجديدة على بعد 14 كم شمال شرق مدينة الأقصر وتبعد 10 كم عن مطار الأقصر الدولى.

 

ويبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية المنفذة لمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية 9214 وحدة سكنية، ويبلغ إجمالي الاستثمارات التي تم ضخها بالمدينة 3.769 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2021، ويسكن بالمدينة حاليا حوالى 47.5 ألف نسمة بالإضافة إلى 10000 نسمة مترددين، ومن المستهدف أن يصل عدد سكانها إلى 700 ألف نسمة عام 2032.

 

وتبلغ مساحتها الإجمالية 9496 فداناً والكتلة العمرانية 8557.72 فدان.

 

مدينة طيبة الجديدة
مدينة طيبة الجديدة

 

 


المدن الجديده

مدينه طيبه الجديده

محافظه الأقصر



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