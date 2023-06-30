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مدينة حدائق العاصمة.. إعادة رسم خريطة سكان مصر (إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:11 ص
مدينة حدائق العاصمة.. إعادة رسم خريطة سكان مصر (إنفوجراف) مدينة حدائق العاصمة
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر مدينة حدائق العاصمة من المدن الجديدة وإحدى الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى وإحدى مدن الجيل الرابع، وتبلغ مساحتها 33.8 ألف فدان.

وتقع في محافظة القاهرة شرق مدينة بدر ويحدها من الشرق طريق القاهرة – السويس الصحراوى من كيلو 56 إلى كيلو 75، ومن الغرب الطريق الدائرى الإقليمى ومن الشمال خط سكة حديد (عين شمس – السويس) والمدن ملاصقة للعاصمة الإدارية الجديدة.

ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى على مساحة 2350 فدانا وتتكون من 21552 وحدة إسكان اجتماعى بالإضافة إلى 7128 وحدة إسكان.

 

مدينة حدائق العاصمة
مدينة حدائق العاصمة

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ثوره 30 يونيو

عين شمس



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