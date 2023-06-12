الإسكان: طرح 4 قطع أراضٍ استثمارية للبيع بأنشطة خدمية بمنطقة 2350 فدانا

أعلن المهندس علاء عبد اللاه، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن موافقة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على طرح ٤ قطع أراضٍ استثمارية للبيع بأنشطة خدمية بمنطقة 2350 فدانا.

وقال رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، إنه تم طرح قطعة أرض رقم 70 بمساحة ( ٧٤٠.٨٢) متر مربع، مركز خدمات رقم13 بالمرحلة الرابعة بمنطقة 2350 فدانا، بنسبة بنائية لا تزيد عن 30٪؜ من إجمالي مساحة قطعة الأرض بارتفاع بدروم، دور أرضي و3 أدوار متكررة، على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون ٣ سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأضاف علاء عبد اللاه، كما تم طرح قطعة الأرض رقم ٩٣ بمساحة ( ١٢٤٩.٩٧ م2) مركز خدمات رقم ٣٠ بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا، بنسبة بنائية لا تزيد عن ٤٠٪؜ من إجمالي مساحة قطعة الأرض بارتفاع بدروم، دور أرضي ودورين متكررين على أن يتم تنفيذ المشروع في غضون ٣ سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض، بالإضافة إلى طرح قطعتي أرض رقم ٦٩ بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بمساحة ٣٢٨١.١ متر مربع بنشاط تجاري وقطعة رقم ٧٤ بمنطقة ٢٣٥٠ فدانا بمساحة ٥٣١.٠٩ متر مربع بنفس الاشتراطات البنائية.

وأوضح رئيس جهاز مدينة حدائق العاصمة، أن آلية السداد تتمثل في استكمال نسبة السداد حتى ٢٥٪؜ من قيمة الأرض بالجنيه المصري وهى عبارة عن ( ١٠٪؜ تم سدادها + ١٥٪؜ تلتزم الشركة بسدادها خلال شهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس الإدارة حال الموافقة على التخصيص بالإضافة إلى ( ١٪؜ مصاريف إدارية و٠.٥٪؜ مجلس أمناء)، على أن يتم التعامل بالسعر النهائي المعتمد من اللجنة العقارية الرئيسية ويتم سداد ٦ أقساط نصف سنوية من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة وتكون الأقساط محملة بالأعباء طبقا للمعلن من البنك المركزي المصري وقت السداد +٢٪؜ على الرصيد المدين + ٠.٥٪؜ مصاريف تحصيل) ويحتسب هذا العائد من تاريخ موافقة مجلس إدارة الهيئة ويستحق القسط الأول بعد ٦ أشهر من تاريخ الإخطار بموافقة مجلس إدارة الهيئة على التخصيص، مشيراً إلى أن المساحات تحت العجز والزيادة طبقاً للتحديد النهائي الذي يصدر من إدارة المساحة بالجهاز.

وفي ذات السياق، اجتمع المهندس علاء عبد اللاه، مع مسئولي إدارة التعاقدات ومندوبى البنك الأهلى المصرى، لمناقشة ومعاينة قطعة أرض لتكون فرعا للبنك الأهلى المصرى بمساحة ١٤٠٠م٢ بمنطقة البنوك بمدينة حدائق العاصمة.

وصرح رئيس جهاز حدائق العاصمة، بأن مخطط المدينة يحتوى على منطقة بنشاط بنوك وتجاري كاملة المرافق، ومتاح التخصيص بها والاشتراطات البنائية لها هى ان نسبة البناء حوالى ٤٠٪؜ من مساحة الارض المخصصة ومواصفات البناء هى دور أرضى + دورين متكرر، مشيراً إلى أن أيا من هذه القطع جاهزة للتخصيص والاستلام ومتاح البدء بأعمال التراخيص والبناء لكى يتم توفير خدمات البنوك بجميع أنواعها بالمدينة، فور استكمال الإجراءات.

وخلال اللقاء استعرض رئيس جهاز المدينة مع مندوبى البنك الأهلى المصرى الأراضى المتاحة، وتم اختيار بعض المواقع المناسبة لإقامة فرع البنك الاهلى المصرى بمدينة حدائق العاصمة، كما تم القيام بجولة بالمدينة للاطلاع على تلك المناطق واختيار المناسب منها، وأشاد مسئولو البنك بموقع المدينة ومدى أهمية وجود أكثر من فرع للبنك الأهلى المصرى بالمدينة.