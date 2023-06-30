اليوم السابع
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مدينة توشكى الجديدة.. مركز حضارى جديد (إنفوجراف)

الجمعة، 30 يونيو 2023 01:11 ص
مدينة توشكى الجديدة.. مركز حضارى جديد (إنفوجراف) مدينة توشكى الجديدة
كتب: محمد الأحمدى

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تعتبر مدينة توشكى الجديدة إحدى المدن الجديدة ومن الإنجازات البارزة بعد ثورة 30 يونيو لمواجهة التكدس السكانى وتبلغ مساحتها 3000 فدان.

وتستوعب 80 ألف نسمة وتوفر 30 ألف فرصة عمل وتتكامل توشكى الجديدة مع القرى الريفية المحيطة بمشروع توشكى.

وتضم مدينة توشكى الجديدة العديد من الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية مثل "الصناعات الخفيفة – التصنيع الزراعى – الأنشطة الترفيهية" ويجرى حاليا تنفيذ المرحلة الأولى لاستيعاب 17 ألف نسمة بتكلفة 500 مليون جنيه لإنشاء 1000 وحدة سكنية ومراكز الخدمات يتم الانتهاء منها خلال العام الحالى.

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