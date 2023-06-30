محافظ أسيوط يشيد بفعاليات وأنشطة مكتبة مصر العامة ويؤكد على تقديمه كافة الدعم

فريق المحافظات

أشاد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، بالفعاليات والأنشطة التي يتم تنظيمها بفرع مكتبة مصر العامة، وذلك في إطار اهتمام المحافظة برفع الوعي والثقافة لدى الطلاب وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات لسوق العمل في المجالات المختلفة، وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030، لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكافة فئاتهم بشكل لائق والاستفادة من الأنشطة التي يتم تنظيمها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن سواء حكومية وغير حكومية وهيئات ومؤسسات المجتمع المدني على أن يتم تنظيم المزيد من الفعاليات والتدريبات والبرامج الترفيهية وورش العمل وفقاً للامكانات المتاحة.

ونظمت مكتبة مصر العامة بأسيوط عدد من الفعاليات والأنشطة خلال الفترة الماضية وذلك لخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات واكسابهم مهارات وخبرات.

وقالت هاجر محروس مدير فرع أسيوط إنه تم تنظيم زيارة المكتبة المتنقلة لمركز ومدينة أسيوط للوحدة المحلية، قرى منقباد ودرنكة وبني حسين"، وذلك ضمن الأسبوع المنظم للمكتبة المتنقلة بقرى مركز أسيوط وسط سعادة الأطفال بزيارة المكتبة، فضلا عن المشاركة فى فعاليات اليوم الثقافي الفني بمكتبة الطفل والشباب بمركز ومدينة البداري وورشة عمل المكرمية للاطفال بقيادة مدربة الورشة ريم حمادى اسماعيل، بالإضافة إلى تنظيم ورشة مقياس هرمان للتعرف على طريقة تفكير الإنسان وسلوكه وتنظيم ثقافي فني بمكتبة الطفل والشباب بمركز البداري فضلاً عن فعاليات حكي القصص "رحلة الحج" تناولت خلالها مناسك الحج، وذلك بمشاركة وتعاون وتنسيق مع ممد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البدارى ومحمد أبو رحمة مدير مكتبة الطفل والشباب بمركز ومدينة البدارى وغيرهم والعاملين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري.