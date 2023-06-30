محافظة الإسكندرية: إقبال كبير على الشواطئ خلال عيد الأضحى.. والإشغال تخطى 80%

الإسكندرية جاكلين منير

أكدت محافظة الإسكندرية برئاسة اللواء محمد الشريف، على الإقبال الكبير من المصطافين على الشواطئ خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث بلغت نسبة إشغال الشواطئ خلال الأيام الماضية 80% بشواطئ القطاع الغربي و 100% في أغلب شواطئ القطاع الشرقي.

ووجه المحافظ، الدكتور محمد عبد الرازق رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، بالمتابعة المستمرة والمرور على الشواطئ سواء القطاع الشرقي أو الغربي، للإطمئنان على حسن التعامل والنظافة وتواجد الغطاسين والخدمات اللازمة لأهالي المحافظة وزوار الشواطئ، خاصة مع الإقبال الكبير على شواطئ.

و قد كلف الشريف، الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالاستعداد الجيد لإستقبال المصطافين خلال موسم الأعياد وموسم الصيف، حيث تمت صيانة معدات الشواطئ من شماسى وكراسى، ورفع كفاءة دورات المياه وغرف تغيير الملابس، وتحسين واستكمال مستوى المشايات بالشواطئ للتسهيل على ذوى الهمم وكبار السن للوصول إلى مياه البحر كما تم التأكيد على دخول ذوى الهمم مجانا كافة الشواطئ.

ومن جانبه؛ أكد عبد الرازق على إنه حالة حدوث أي مخالفة على الشواطئ، فإن منظومة الشكاوى على استعداد تام لاستقبال كافة الشكاوى والاستفسارات والعمل على حلها بأسرع وقت.