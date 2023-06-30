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مجلس حكماء المسلمين يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج

الجمعة، 30 يونيو 2023 03:30 م
مجلس حكماء المسلمين يهنئ المملكة العربية السعودية بنجاح موسم الحج حجاج بيت الله الحرام
كتب: لؤى على

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هنأ مجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود؛ بمناسبة نجاح موسم الحج لهذا العام، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة العربية السعودية في خدمة ضيوف الرحمن.

 

وأعرب الأمين العام، في تصريح له، عن تقدير المجلس للدور الكبير الذي تقوم به المملكة في توفير كل سُبُل الراحة لحجاج بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج بأمن وسلام، وتوفير الرعاية لهم والسَّهر على راحتهم لأداء المناسك بكل طمأنينة وسهولةٍ ويسرٍ.

 

ووجَّه مجلس حكماء المسلمين للمملكة العربية السعودية؛ قيادةً وحكومةً وشعبًا، على ما بذلته من جهود كبيرة في استضافة ما يقرب من مليوني حاج هذا العام، في ظل تنظيم متميز وتسخير كافة الإمكانيات لضمان أداء مناسك الحج بأمنٍ وسلامٍ، مشيدًا بجهود وزارة الشئون الإسلامية بالمملكة في توعية الحجيج وإرشادهم والتيسير عليهم بما يمكنهم من أداء مناسك الحج في انسيابية تامة وسهولة ويسر.  

 


مجلس حكماء المسلمين

حجاج بيت الله الحرام

السعوديه

موسم الحج



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