ما فوائد النباتات الطبية والعطرية؟

كتبت أسماء نصار

النبات الطبي هو الذى يحتوى على مادة أو مواد طبية قادرة على علاج مرض معين أو تقليل الإصابة به أو التى تحتوى على المواد الأولية المستخدمة فى تحضير المواد الطبية مثل "حبة البركة والسوس".‬

أما النبات العطري هو أي نبات يحتوى على زيت عطرى فى جزء منه، يستخدم فى تحضير العطور كما يوجد نباتات تحتوى على زيوت عطرية وتستخدم في علاج بعض الأمراض، كما يمكن استخدامها فى صناعة الروائح ومستحضرات التجميل مثل "النعناع والريحان والياسمين والورد".

وانتشرت حديثا زراعة النباتات الطبية والعطرية في الحدائق، وخاصة الحدائق المنزلية لكونها تحقق للأسرة فوائد كثيرة اقتصادية أو علاجية أو نفسية لاستخدامها في عمل الأكلات الغذائية كالتوابل أو استعمالها في الناحية العلاجية، إضافة إلى أنها تحقق الراحة النفسية لأصحاب المنزل لكونها تفرز الروائح العطرية المميزة، ويتم تخصيص أرض صغيرة في الحديقة لزراعة النباتات الطبية والعطرية، حيث تعمل أحواض صغيرة يتراوح عرضها " 1-2 متر " كما يمكن زراعتها على خطوط.

وتتعدد المجالات التى يمكن أن تستخدم فيها النباتات الطبية والعطرية، وهى كالآتى:

1- تحضير بعض الأدوية مثل أدوية تسكين ألام المفاصل والالتهابات الروماتزمية.

2- تحضير أدوية ارتفاع ضغط الدم وتصلب الشرايين وكمطهر.

3- إنتاج الزيوت الثابتة حيث تحتوى بذور بعض هذه النباتات على زيوت ثابتة تدخل فى تركيب بعض المستحضرات الطبية.

4- تجهيز الأغذية الخاصة بعلاج مرض تصلب الشرايين والذبحة الصدرية مثل زيت بذرة الهوهوبا ، وعباد الشمس ، والكتان ، والخروع.

5- تحضير مساحيق التجميل وكريمات الشعر والصابون.

6- تستخدم فى صناعة الروائح والعطور ومن هذه النباتات الورد والياسمين.

7- تصنيع المبيدات الحشرية وهى تعتمد على ما يوجد بالنباتات الطبية والعطرية من سموم قاتلة سواء للحشرات أو الفطريات ومن بين هذه النباتات البيد ثرم ، والديرس ، والحناء.

8- تستخدم فى صناعة التوابل أو البهارات أو المشروبات أو مكسبات الطعم أو الرائحة.