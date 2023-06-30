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ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الثانى × 8 معلومات

الجمعة، 30 يونيو 2023 04:00 ص
ما سيفعله حجاج بيت الله الحرام فى يوم التشريق الثانى × 8 معلومات الحج - أرشيفية
كتب لؤى على

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يواصل حجاج بيت الله الحرام أداء مناسك الحج، ونتعرف على ما ينبغى للحاج فعله فى يوم التشريق الثانى وهو ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الموافق الثانى عشر من ذى الحجة.

1– هو اليوم الثانى عشر من ذى الحجة.

2- يلزمك المبيت بمنى هذه الليلة.

3- وبعد الظهر ترمى الجمرات الثلاث وتفعل كما فعلت فى اليوم الحادى عشر فترمى بعد الظهر والصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى.

4- وتقف للدعاء بعد الصغرى والوسطى.

5- وبعد أن تنتهى من الرمى إن أردت أن تتعجل فى السفر جاز لك.

6- إن نويت التعجل فيلزمك الانصراف من منى قبل غروب الشمس وتطوف طواف الوداع.

7- لكن التأخر للحاج أفضل لقول الله تعالى "فمن تعجل فى يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى" ولفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ولنيل فضيلة الرمى.

8- إذا أمكنك أن تصلى أثناء بقائك فى منى أيام التشريق فى مسجد الخيف كان أفضل، لأنه "صلى فى مسجد الخيف سبعون نبيا".


بيت الله الحرام

يوم التشريق الثانى

عيد الاضحى

الحج

اليوم السابع بلس



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