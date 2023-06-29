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نجاح خطة استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام

الخميس، 29 يونيو 2023 09:38 ص
نجاح خطة استقبال الحجاج لأداء طواف الإفاضة بالمسجد الحرام حج 2023
مكة المكرمة - محمود عبد الراضي

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أعلن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، نجاح خطة الرئاسة لاستقبال حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف الإفاضة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مع تهيئة جميع الخدمات والإمكانات؛ لضمان سلامة وصحة ضيوف الرحمن.
 
وأشار إلى إنه تم تنظيم حركة الحجاج بشكل محكم وانسيابي منذو وصولهم للمسجد الحرام، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية كافة، مشيدًا بالجهود المبذولة من قِبَل العاملين والمتطوعين في تقديم أفضل الخدمات للحجاج، وبالتزامهم بأعلى مستويات المهنية.
 
وأضاف: "أن هذا النجاح في إدارة الحشود يؤكدُ تميُّزَ المملكة العربية السعودية بإدارة شؤون الحج بكفاءة وإتقان، بما يتوافق مع توجيهات خادمِ الحرمين الشريفين، وسموِّ وليِّ عهده الأمين حفظهما الله".
 
وأشار إلى أن الحكومة تولي الحج والعمرة أكبر اهتمام منذ توحيد البلاد على يد المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود -رحمه الله- وبتوالي أبنائه بعده في الحكم، وضع كلٌّ منهم خدمة الحجاج والمعتمرين ورعاية شؤون الحرمين نُصْبَ عينيه، لافتًا النظر إلى أن المملكة قامت بتوسعات وتطوير في الحرمين الشريفين، وإطلاق مشاريع ضخمة لتطوير المشاعر المقدسة، وإنشاء مشاريع نقل حديثة؛ لتسهيل حركة الحجاج، واستخدام التقنيات المتطورة والتطبيقات الذكية لتنظيم شؤون الحج، وإقامة مشاريع صحية وخدمية؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن.

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