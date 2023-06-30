لمرضى القلب.. حافظ على صحتك فى الصيف والحر

كتبت فاطمة ياسر

التعرض الدائم لارتفاع درجات حرارة الطقس يعد من الأمور المسببة للإصابة بمشاكل كثيرة في القلب، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم النصائح التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ على صحة القلب وحمايته من الأضرار الصحية، وذلك وفقا لموقع "healthline".

أشار التقرير أن ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة العالية عاملين، مؤثرين علي صحة القلب يمكن أن يؤديا إلى عواقب صحية خطيرة، وخاصة لدي الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب.

فيتأثر ضغط الدم بارتفاع درجة الحرارة في فصل الصيف ويزيد من تدفق الدم في الجسم، ما يؤدي إلى ارتفاع سرعة ضربات القلب والإجهاد، وأيضا ارتفاع الرطوبة تعد من العوامل المؤثرة بشكل ملحوظ، والأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن، أو أمراض القلب أو الرئة أو الكلى يعدون أيضا أكثر عرضة للمشاكل الصحية.

فتتسبب ارتفاع درجات الحرارة والتعرق إلى خفض كمية السوائل في الجسم، مما يقلل من حجم الدم ويؤدي إلى الجفاف، وهذا الأمر يتسبب في تعرض إصابة القلب بمشاكل صحية نتيجة لتعرضه للإجهاد.

وهناك بعض الأشخاص الذين عليهم تجنب التعرض لارتفاع درجات الحرارة، ومنها:

- البالغون الذين يعانون من مشاكل في القلب والرئة والكلى.

- كبار السن متبعي نظاما غذائيا قليل الملح أو منخفض الصوديوم.

- الأشخاص الذين يعانون من مرض في الدورة الدموية أو مشاكل في الدورة الدموية.

- البالغون الذين يتناولون مدرات البول والمهدئات وأدوية ضغط الدم.

- يجب على الأشخاص الذين لديهم تاريخ من ارتفاع ضغط الدم مراقبة ضغط الدم أثناء موجات الحرارة .