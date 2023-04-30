موجة الحر.. 6 طرق لحماية الأطفال من حرارة الطقس

كتبت إيناس البنا

يمكن أن تؤثر موجات الحر على الأشخاص من جميع الأعمار وتؤدي إلى العديد من الظروف الصحية مثل الإرهاق الحراري والسكتة الدماغية، وفقا لتقرير موقع "healthsite"، يمكن أن تكون حرارة الصيف لا تطاق بل أسوأ بالنسبة للأطفال، وذلك لأن الأطفال يكونون أكثر حساسية للتغيرات في درجات الحرارة ويصبحون عرضة للجفاف بسهولة.

من الضروري توخي مزيد من الحذر لحماية طفلك من الحرارة مع اقتراب موجة الحر، وفيما يلي بعض النصائح لتهدئة طفلك وحمايته أثناء موجة الحر.

نصائح لحماية الأطفال من موجة الحر

تجنب تعريضهم للحرارة

يعد إبقاء طفلك في الداخل خلال ساعات النهار الشديدة الحرارة هو أفضل دفاع ضد موجة الحر، إذا كان لا بد من الخروج، فحاول القيام بذلك في الصباح الباكر أو في وقت لاحق في المساء عندما يكون الجو باردًا، احتفظ بها في مكان بارد أو قم بتدوير الهواء باستخدام مروحة.

الترطيب هو المفتاح

من المهم الحفاظ على رطوبة طفلك لأنه أكثر عرضة للجفاف من البالغين، يجب عليك التأكد من أن طفلك يستهلك كمية كافية من السوائل ، سواء كانت حليب الأم أو الحليب الاصطناعي أو الماء إذا كان عمره أكثر من ستة أشهر، كما يجب عليك أيضًا مراقبة ناتج حفاضاتهم للتحقق مما إذا كانت رطبة جيدًا، الامتناع عن إعطائهم المشروبات أو العصائر السكرية لأنها قد تسبب الجفاف .

اختار الملابس المناسبة

أثناء الموجة الحارة، من الضروري أن ترتدي ملابس طفلك بشكل مناسب، اختر أليافًا طبيعية مثل القطن خفيفة الوزن وفضفاضة وقابلة للتنفس، وابتعد عن المواد الاصطناعية لأنها تحبس الحرارة وتكون غير مريحة، لإبقائها باردة وتعكس أشعة الشمس، قم بتلبيسها بألوان زاهية.

استخدام الواقى الحماية من أشعة الشمس

يتمتع الأطفال ببشرة حساسة وحساسة يمكن أن تحترق بسهولة أثناء موجة الحر، ضع واقٍ من الشمس مع عامل حماية 30 على الأقل على اليدين والوجه والرقبة وأي جلد مكشوف آخر، استشر طبيب أمراض جلدية لاختيار واقي الشمس المناسب لطفلك، لحماية عيونهم ووجههم من أشعة الشمس، قم بتغطية رأس طفلك بقبعة واسعة الحواف وارتداء بعض النظارات الشمسية.

يمكن للاستحمام البارد أن يساعد

يمكن أن يساعد الاستحمام أو الحمام البارد في إدارة الموجات الحارة بشكل فعال، يمكن أن يساعد طفلك على التهدئة والتخلص من الحرارة الحارقة. ومع ذلك، تجنب استخدام الماء البارد واستخدم الماء الفاتر لأنه قد يتسبب في ارتعاش جسمك، ما يؤدي إلى زيادة درجة حرارة جسمك، استخدم قطعة قماش مبللة لمسح الجبهة والرقبة والذراعين.

بناء بيئة باردة لطفلك

يجب أن تحافظ على درجة حرارة غرفتك باردة لتوفير الراحة لطفلك، استخدم مكيف الهواء أو المروحة أو مرطب الهواء للحفاظ على برودة الغرفة، يجب أيضًا ألا تترك طفلك بمفرده في سيارة ساخنة ، حتى لو كان ذلك لفترة قصيرة، يمكن أن ترتفع درجات الحرارة داخل السيارة بسرعة ، وهو أمر خطير أو حتى قاتل لطفلك.