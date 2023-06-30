اليوم السابع
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كهرباء مصر العليا: أعمال التطوير بالشبكة ساهمت فى تحسين الخدمة بالصعيد

الجمعة، 30 يونيو 2023 02:00 ص
كهرباء مصر العليا: أعمال التطوير بالشبكة ساهمت فى تحسين الخدمة بالصعيد وزارة الكهرباء -أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس أحمد صدقى رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، أن أعمال التطوير والتوسعات التى تمت بالشبكة الكهربائية بشكل عام، وبمحافظات الصعيد بشكل خاص ساهمت فى تحسين جودة الخدمة لأهالى الوجه القبلى.

 

وأوضح صدقى لـ"اليوم السابع"، أن الشركة تعمل على الارتقاء بمستوى خدمة مشتركيها بالمحافظات التابعة لها، والتى تضم "أسوان، قنا، الأقصر، سوهاج"، لضمان استمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة العالمية.

 

وأشار صدقى إلى أن الشركة ستقوم بالعمل علي رفع كفاءة الشبكات لتحسين مؤشرات جــودة التغذية الكهربائية من خلال التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لزيادة سعات المحولات وإنشاء محطات محولات جديدة بمراكز الأحمال بالإضافة إلى معالجة إنخفاض الجهود بالمحولات الرئيسية و تركيب محولات توزيع قليلة المفاقيد ذات مغيرات جهد 7 خطوة بجهود تشغيل 10,5/0,4 ك.ف و التوسع في أعمال وبرامج قياسات المتغيرات الكهربائية بالشبكات (أحمال/ جهود/درجات حرارة/معامل قدرة وخلافه) ووضع الخطط والبرامج لمعالجة أى حيود فى القياسات.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء

الصعيد



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