قطارات جديدة وتحديث القديمة.. تفاصيل تطوير السكة الحديد

كتب سيد الخلفاوى

شهد قطاع السكة الحديد التابع لوزارة النقل المصرية، مشروعات تطوير منذ عام 2014 حتى الآن انعكس بشكل كبير على تطوير الخدمات المقدمة للجمهور ورفع كفاءة القطارات والمحطات والقطارات خاصة بعد تطوير وتحديق الجرارات والقطارات والشكة الحديد بشكل عام.

وتم وضع خطة شاملة لتطوير عناصر منظومة السكك الحديدية ترتكز على 5 محاور رئيسية هى تطوير الوحدات المتحركة والبنية الأساسية ونظم الإشارات والورش الإنتاجية وتنمية العنصر البشري وذلك بهدف رفع طاقة النقل وتعظيم نقل الركاب والبضائع على خطوط الشبكة ورفع معدلات الآمن والسلامة وتقليل معدل الإنبعاثات الكربونية الناتجة عن النقل بالشاحنات حيث من المستهدف رفع طاقة نقل الركاب من 900 ألف راكب / يوم عام 2014 إلي 1,5 مليون راكب / يوم عام 2024 و2 مليون راكب / يوم عام 2030 ورفع طاقة نقل البضائع من حوالي 4,5 مليون طن سنوياً عام 2014 إلي 13 مليون طن سنوياً عام 2030.

أولا تطوير الوحدات المتحركة:



في عام 2014 كان عدد الجرارات الموجودة بهيئة السكة الحديد 810 جرار الصالح منها حوالي 530 جرار بنسبة صلاحية 65 % ، وكان عدد العربات 3200 عربة الصالح منها 2000 عربة بنسبة صلاحية 62 % والباقي عاطل وكان هذا الأسطول من الوحدات المتحركة يكفي لتسيير عدد 750 رحلة يومياً بطاقة استيعابية 700 ألف راكب / يوم ( بدون نقل البضائع ) ولذلك تم وضع خطة شاملة لتطوير الوحدات المتحركة ( جرارات وعربات ) تم تنفيذ منها الآتي :

تم توريد عدد 130 جرار جديد GE من إجمالي عدد 260 جرار مخطط توريدها وإعادة تأهيل 61 جرار من إجمالي 172 جرار مخطط إعادة تأهيلها .

تم وصول 6 قطارات من إجمالي عقد توريد عدد 7 قطارات بتكلفة 157 مليون يورو من شركة تالجو الأسبانية ، ودخلت جميعها الخدمة .

وتم توريد 770 عربة من إجمالي عقد توريد 1350 عربة ركاب جديدة بتكلفة 1,1 مليار يورو من شركة جانزمافاج المجرية .

تم الإنتهاء من إعادة تأهيل 1317 عربة عادية من إجمالي عدد 1385 عربة مخطط إعادة تأهيلها .

تم توريد 133 عربة بضائع سطح للحاويات من إجمالي عدد 140 عربة ، كما تم توريد 25 عربة غلال من مصنع سيماف من إجمالي 75 عربة جاري تصنيعهم .

ثانيا تطوير البنية الأساسية :



يهدف تطوير البنية الأساسية للسكك الحديدية إلي تأمين مسير القطارات وزيادة معدلات السلامة والآمان علي خطوط الشبكة والحد من الحوادث بالإضافة إلي تحسين مستوي الخدمة المقدمة لجمهور الركاب .

ثالثا تطوير المزلقانات :



تم الإنتهاء من التطوير الشامل لعدد 653 مزلقان من إجمالي 1120 مزلقان مخطط تطويرها علي الشبكة .

تجديدات وصيانة السكة :

تم تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 857 كم وعدد 1727 مفتاح .

جاري تجديد مسافات سكة بإجمالي أطوال 725 كم وعدد 432 مفتاح .

تطوير المحطات :



تم الإنتهاء من تطوير عدد 364 محطة .

تم الإنتهاء من تطوير عدد 57 محطة وجاري تطوير عدد 60 محطة مدرجة بالمرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة لخدمة المراكز والقري .

تركيب البوابات الإلكترونية والحجز والدفع الإلكتروني بمحطات السكة الحديد : حيث تم تنفيذ المرحلة الأولي بعدد 5 محطات رئيسية ( القاهرة – الجيزة – سيدي جابر – مصر بالإسكندرية – دمنهور ) لتنظيم وإحكام السيطرة علي الأرصفة والقطارات ومنع التكدس علي الأرصفة والتهرب من دفع التذاكر .

مشروعات تطوير نظم الإشارات، ويهدف التطوير إلي تحويل خطوط الشبكة من النظام الميكانيكي إلي النظام الإلكتروني بهدف زيادة معدلات السلامة والآمان وزيادة عدد القطارات والرحلات بالخطوط وتقليل زمن الرحلة وعدم الاعتماد علي العنصر البشري في تسيير حركة القطارات علي خطوط السكك الحديدية حيث تم وجاري تطوير نظم الإشارات علي 5 خطوط رئيسية علي الشبكة بإجمالي أطوال 971 كم بتكلفة 18,5 مليار جنيه ( خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كم وخط بني سويف – أسيوط بطول 250 كم وخط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كم وخط بنها – بورسعيد بطول 214 كم وخط نجع حمادي – الأقصر بطول 118 كم ) .

تطوير الورش الإنتاجية :



تم التخطيط لتطوير ورش السكك الحديدية بعدد 33 ورشة رئيسية وفرعية لزيادة الإنتاجية بها ورفع مستويات الجودة بهذه الورش من خلال التعاون مع الشركات العالمية المتخصصة الموردة للوحدات المتحركة في تطوير الورش مثل شركة جنرال اليكتريك في ورش التبين ومهمشة وشركة تالجو في ورش الفرز وإنشاء ورشة بأبي زعبل بالتعاون مع ترانسماش هولدنج .

تم الإنتهاء من المرحلة الأولي لتطوير ورش ( كوم أبو راضي – أبو زعبل – الفرز )

تنمية العنصر البشري :



لمواكبة التطوير الشامل لقطاع السكك الحديدية ، تم وضع خطة شاملة لرفع كفاءة وتطوير العنصر البشري باعتباره الركيزة الأساسية بمنظومة السكك الحديدية وحيث تعتمد هذه الخطة علي وضع معايير ومنهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه للعاملين بقطاع السكك الحديدية من خلال التأهيل والتدريب بالكلية الحربية والكلية التكنولوجية العسكرية والمعهد العالي لتكنولوجيا النقل بالإضافة إلي تنفيذ خطة لإعادة تأهيل وتدريب العناصر الحالية لرفع درجة الوعي لديها لاستيعاب أساليب التشغيل الحديثة للوحدات المتحركة الجديدة

تم تخريج 550 مهندس بعد الإنتهاء من تدريبهم لمدة 6 شهور بالكلية الحربية بالإضافة إلي تخريج عدد 4750 فني وقائد قطار بعد الإنتهاء من تدريبهم بالكلية التكنولوجية العسكرية لمدة 3 أشهر .