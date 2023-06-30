ضبط مخالفات ذبح خارج السلخانة وإعدام كميات من المواد غذائية فى حملات بالدقهلية

الدقهلية _محمد الحبشي

شهدت مراكز ومدن محافظة الدقهلية ، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حملات مكثفة للهيئة القومية لسلامة الغذاء في مراكز ومدن المحافظة، حيث تم ضبط عدد من المخالفات، وإعدام كميات كبيرة من المنتجات الغذائية الغير صالحة، وذلك تحت شعار"سلامة وصحة المواطن المصري أولا".

تمت الحملات الرقابية علي أكثر من 90 منشأة غذائية في مختلف مراكز المحافظة، وشهد مركز شرق المنصورة، إعدام 280 كيلو مصنعات لحوم نتيجة التغير في الخواص، اعدام 300 دجاج مجمد نتيجة التغير في الخواص، إعدام 200 كيلو مجمدات متنوعة، و10 كيلو رنجه نتيجة التغير في الخواص، اعدام 2 كيلو حلويات، 10 أندومي نتيجة التغير في الخواص، التحفظ علي 24 كيلو لحوم متنوعة و68 كيلو كبده، التحفظ علي 22 كيلو سجق شرقي، تحرير عدد 4 محاضر شهادات صحية وعدد 3 محاضر غش تجاري و عدد 3 محاضر عدم اعلان أسعار وعدد 7 محاضر ذبح خارج السلخانة .

وشهد مركز ومدينة السنبلاوين، إعدام 25 كيلو لحم مفروم نتيجة التغير في الخواص، إعدام 50 كيلو كبده، و12 رغيف حواوشي نتيجة التغير في الخواص، إعدام 40 كيلو سجق شرقي نتيجة التغير في الخواص، و150 كيلو لحوم متنوعة نتيجة التغير في الخواص، تحرير عدد 3 محاضر عدم إعلان أسعار، وعدد 2 محاضر عدم وجود تراخيص.

وشهد مركز ميت غمر، إعدام 20 كيلو منتجات البان نتيجة التغير في الخواص، والتحفظ علي 20 كيلو فسيخ، و82 كيلو لحوم متنوعة، و50 كيلو سردين، تحرير عدد 4 محضر عدم اعلان أسعار وعدد 5 محاضر ذبح خارج السلخانة، و عدد 1 محضر شهادات صحية.

وشهد مركز بلقاس، التحفظ على 30 كيلو لحوم، و35 كيلو مصنعات لحوم، التحفظ على 30 كيلو لحوم فراخ متنوعة، و28 كيلو لحوم بط، تحفظ على 17 كيلو لحوم سمان، و 3 كيلو كبده ، وتحرير عدد 1 محاضر غش تجاري وعدد 3 محاضر ذبح خارج السلخانة.

وشهد مركز المنزلة، إعدام 52 كيلو لحوم متنوعة نتيجة التغير في الخواص، إعدام 16 كيلو لحوم فراخ، و 15 كيلو منتجات البان، نتيجة التغير في الخواص، اعدام 12 لتر خل، و25 لتر زيت نتيجة التغير في الخواص، اعدام 25 عبوة من المخبوزات وزن 80 جرام نتيجة التغير في الخواص، تحرير عدد 3 محضر عدم اعلان أسعار، وعدد 24 محضر شهادات صحية، وعدد 3 محضر اشتراطات صحية

وشهد مركز ميت سلسيل، اعدام 125 كيلو لحوم متنوعة، و25 كيلو حلويات نتيجة التغير في الخواص، اعدام 10 لتر من الالبان نتيجة التغير في الخواص، اعدام 65 كيلو منتجات البان نتيجة التغير في الخواص، تحرير عدد 3 محاضر شهادات صحية، وعدد 1 محضر اشتراطات صحية وعدد 3 محاضر عدم اعلان أسعار.

وأكد الدكتور أسامة هنداوي مدير عام فرع الدقهلية لهيئة سلامة الغذاء، أن سلامة الغذاء للمواطنين اولوية قصوي لدي العاملين بالهيئة، والحرص علي تنفيذ كافة التعليمات و التوجيهات بكل دقة وحزم، وأن الحملات المكثفة خلال أيام عيد الأضحي المبارك لمراقبة وضبط الأسواق لإحكام الرقابة على الأسواق والمنافذ ومحال بيع المواد الغذائية مستمرة، للتأكد من توافر السلع الغذائية، وجودتها وصلاحيتها للاستخدام الآدمي، إلى جانب التصدي لمحاولات الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك استمرارا لتنفيذ حملات ظبط الاسواق بتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القوميه لسلامة الغذاء، بتواصل الحملات الرقابية على نطاق مراكز محافظة الدقهلية، لضبط الأسواق المنتجات الغذائية، بالاشتراك والتنسيق مع ديوان المحافظة، ومديرية التموين، ومباحث التموين، ومديرية الطب البيطري والصحة بالدقهلية، للتأكد من تطبيق اشتراطات سلامة الغذاء بالمنشأت الغذائية.