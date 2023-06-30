ضبط أغذية وألبان غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال العيد بأسوان

وفى هذا الصدد، نظمت إدارة مراقبة الأغذية، حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم إعدام 300 كجم من الأغذية المختلفة ، وكذا إعدام 150 لتر ألبان متغيرة فى الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة تحرير 9 محاضر جنحة صحية، وتحرير 7 مذكرات إغلاق إدارى لأماكن مخالفة وذلك بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية، وتم التحفظ على المضبوطات.

أشرف على عملية الضبط محمود عبد السلام مراقب أول الأغذية بمركز أسوان، وعضوية شريف أشرف إبراهيم، ومحمود هاشم بسطاوى ومحمود يسرى ثابت من مكتب مراقبة الأغذية بالمركز ، وبمتابعة من مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور .