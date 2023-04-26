ضبط 1231 زجاجة خل طعام تزن 1112 لترا غير صالحة للاستهلاك بأسوان

وفى هذا الإتجاه، صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بأن إدارة مراقبة الأغذية نجحت فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 1231 زجاجة خل طعام تزن حوالى 1112 لتر غير مطابقة للمواصفات ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.

وأشار، إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وهو ما أسفر عن حالة الضبط السالفة الذكر، وتم التحفظ على المضبوطات ، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة.

وأشرف على عملية الضبط مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقب أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبد السلام ، وأيضاً مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.