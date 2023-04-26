اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 26 أبريل 2023 03:44 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 1231 زجاجة خل طعام تزن 1112 لترا غير صالحة للاستهلاك بأسوان

الأربعاء، 26 أبريل 2023 02:20 م
ضبط 1231 زجاجة خل طعام تزن 1112 لترا غير صالحة للاستهلاك بأسوان جانب من الحملات
أسوان - عبد الله صلاح السبيع

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
استكملت مديرية الصحة بأسوان، سلسلة حملاتها الصحية والرقابية المفاجئة على كافة منشأت بيع وتخزين وتداول المنتجات الغذائية للتأكد من مدى صلاحيتها للإستخدام الآدمى.
 
وفى هذا الإتجاه، صرح الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة، بأن إدارة مراقبة الأغذية نجحت فى تنظيم حملات تفتيشية متتالية على أماكن بيع وتداول المنتجات الغذائية المختلفة حيث تم ضبط 1231 زجاجة خل طعام تزن حوالى 1112 لتر غير مطابقة للمواصفات ، وغير صالحة للإستهلاك الآدمى بإشراف من الدكتور مصطفى أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائى بالمديرية.
 
وأشار، إلى أنه يتم تكثيف الحملات التفتيشية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين ، وهو ما أسفر عن حالة الضبط السالفة الذكر، وتم التحفظ على المضبوطات ، كما تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة وعرضها على الجهات المختصة.
 
وأشرف على عملية الضبط مراقب عام الأغذية بالمحافظة يوسف حسين نور ، وبعضوية مراقب أول الأغذية بمركز أسوان محمود عبد السلام ، وأيضاً مراقبى أول الأغذية بالمديرية مصطفى صديق وعمرو الليثى.

 


حملات

الصحة

زيت غير صالح

اسوان

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة