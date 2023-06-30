اليوم السابع
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الجمعة، 30 يونيو 2023 11:48 ص
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صحة المنوفية: تنظيم 5 قوافل شهريا بقرى المحافظة حتى نهاية 2023

الجمعة، 30 يونيو 2023 10:48 ص
صحة المنوفية: تنظيم 5 قوافل شهريا بقرى المحافظة حتى نهاية 2023 قافلة طبية ــ أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أكدت الدكتورة رشا خضر وكيل مديرية الصحة بالمنوفية، على تنظيم قوافل طوال العام بعدد من قرى المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وأضاف وكيل مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، فى تصريحات خاصة لـ"ليوم السابع"، أنه سوف يتم تنظيم قوافل طبية من 4 إلى 5 قوافل شهريا بقرى مراكز المحافظة المختلفة حتى نهاية العام.

وأكدت أن هدفنا الوصول الخدمة إلى مستحقية عن طريق القوافل التى يتم تنظيمها بقرى المحافظة المختلفة، فى جميع التخصصات الطبية، مشيرا إلى أنه خلال العام الماضى تم تنظيم 83 قافلة طبية بقرى المحافظة وبلغ عدد المستفيدين مايقرب من 148 ألف مواطن ومواطنة.

 

 


محافظة المنوفية

صحة المنوفية

تنظيم قوافل طبية



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