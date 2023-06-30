الأرقام تتحدث.. تعرف على أنشطة إدارة العلاج الحر بالمنوفية خلال عام

المنوفية – محمود شاكر

قالت الدكتورة شيرين مسعد مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بمحافظة المنوفية ، إن الإدارة قامت بالعديد من الجولات والزيارات التفقدية والمتابعات والتفتيش على المنشآت الطبية الخاصة والتي تسعى لتقديم خدمة طبية متميزة.

وأكدت مسعد فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أن عدد الجولات التفقدية التى تمت على العايدات الخاصة خلال عام 2023 وصلت إلى 4299 زيارة، كما تم تفقد 1801 معمل تحاليل خاص، و 594 مركز عمليات، علاوة على 376 مركز علاج طبيعى .

وتابعت "مسعد" أنه تم عمل جلوات تفتيش على 354 محل نظارات، و402 مستشفى خاص، وبلغ إجمالى المرور الذى تم خلال 12 شهر 7652 زيارة، وتبين أن عدد المنشات المطابقة وصلت إلى 3304 مبنى، وتم توجية 2891 إنذار إلى المخالفين ، وتم فحص 196 شكوى وعمل 396 معاينة .

وأضافت مسعد، أنه تم استصدار قرارات غلق لعدد 794 منشاة، علاوة على غلق 557 منشاة، وبلغ عدد المخالفات لاشتراطات الترخيص 1232 وعدد مخالفات مكافحة العدوى 1469 علاوة على أن عدد مخالفات عدم الترخيص وصلت إلى 1184 منشأة، وكانت عدد المنأشات المخالفة للعمالة الغير منتظمة 12 منشأة .