شاليهات وفيلات وإسكان متميز.. مستقبل عمرانى واعد لمدينة العلمين الجديدة

كتب: محمد الأحمدى

تعتبر مدينة العلمين الجديدة علامة فارقة في القطاع السكانى بعد ثورة 30 يونيو، حيث بنيت للاستفادة من موقعها المتميز على ساحل البحر المتوسط بين برج العرب ومرسى مطروح وسيدى برانى لتيسير انتقال السكان والعمالة.

وتقع المدينة شرق مطار العلمين بحوالى 35 كم على مساحة 48 ألف فدان.

ويجرى تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان وتضم جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا والأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحرى ويوجد بها المدينة التراثية على مساحة 260 فدانا – الممشى السياحى بطول 7 كم

وتضم المدينة أكثر من 37 ألف وحدة سكنية ب 18 برجا وعمارات "الداون تاون" والحى اللاتينى و"كمبوند" 700 فدان بعدد 10800 وحدة "شاليهات وفيلات" – وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة وعدد 4096 وحدة سكن مصر.



مدينة العلمين