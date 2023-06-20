اليوم السابع
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من أعلى نقطة بـ العلمين الجديدة..

وزير الإسكان يتابع مشروعات المدينة ويشدد على الالتزام بالجدول الزمنى

الثلاثاء، 20 يونيو 2023 02:42 م
وزير الإسكان يتابع مشروعات المدينة ويشدد على الالتزام بالجدول الزمنى عاصم الجزار خلال الزيارة
كتب أحمد حسن

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بدأ الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بمدينة العلمين الجديدة، بتفقد منطقة الأبراج الشاطئية، والتى تضم 15 برجا يجرى الانتهاء من تنفيذ أعمال تشطيب الواجهات بها، كما يجرى تنفيذ 8 أبراج أخرى، وصلت نسبة التنفيذ بأحدها إلى الطابق الـ42 من إجمالى 44 طابقاً، ويرافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو شركات المقاولات المنفذة للمشروعات.
 
وصعد الدكتور عاصم الجزار، إلى الدور الـ42 بأحد أبراج المنطقة الشاطئية، وتعد أعلى نقطة حالياً بمدينة العلمين الجديدة، لمتابعة موقف المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، كما تجول بالممشى المطل على البحيرة الواقعة أمام أبراج المنطقة الشاطئية.
 
وشدد وزير الإسكان، على ضرورة التزام الشركات العاملة بالمشروعات بالبرامج الزمنية المحددة للانتهاء من التنفيذ، وبأعلى جودة، موجهاً بزيادة أعداد العمالة بمختلف المواقع، لدفع معدلات الإنجاز، وسحب الأعمال من الشركات المتقاعسة، وإسنادها لمقاولين جادين لإنهاء الأعمال فى مواعيدها.
 
ابراج العلمين
ابراج العلمين

اعمال الانشاء بالمدينة
اعمال الانشاء بالمدينة

العلمين
العلمين

جانب من الاعمال
جانب من الاعمال

شاطى العلمين الجديدة
شاطى العلمين الجديدة

مدينة العلمين
مدينة العلمين

 


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